Силы ПВО сбили две украинские ракеты «Нептун» над Черным морем

Украинские военные снова попытались атаковать территорию РФ утром 17 ноября.

В 10:40 в небе на Черным морем заметили две противокорабельные ракеты «Нептун» ВСУ, которые приближались к Севастополю.

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинские ракеты над акваторией Черного моря, сообщает Министерство обороны России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что украинские ракеты сбили в районе Северного мола. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировали. Ситуацию контролируют специалисты.

Глава Севастополя призвал жителей и гостей города не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Крылатые ракеты «Нептун» разработали на базе советской ракеты Х-35. Они могут поражать корабли и наземные цели на расстоянии до 300 км. Ракеты могут запускать с самолетов, кораблей и наземных установок.

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