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Силы ПВО сбили два ударных беспилотника на юго-востоке Крыма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-dva-udarnyh-bespilotnika-na-yugo-vostoke-kryma
Силы ПВО сбили два ударных беспилотника на юго-востоке Крыма
Фото из соцсетей

Система ПВО сработала 3 мая над морем около Феодосии. В этом районе обнаружили вражеские беспилотники.

Власти Крыма уточнили, что на юго-востоке полуострова сбили два ударных БПЛа. Силы противовоздушной обороны отработали успешно.

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также: Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю. По данным пресс-службы президента РФ, ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

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