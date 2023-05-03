Силы ПВО сбили два ударных беспилотника на юго-востоке Крыма

Система ПВО сработала 3 мая над морем около Феодосии. В этом районе обнаружили вражеские беспилотники.

Власти Крыма уточнили, что на юго-востоке полуострова сбили два ударных БПЛа. Силы противовоздушной обороны отработали успешно.

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также: Украина ночью 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю. По данным пресс-службы президента РФ, ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.