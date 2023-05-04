Силы ПВО сбили беспилотник около аэродрома в Севастополе

Очередная атака на Севастополь произошла 4 мая около 19:00. В небе над городом заметили вражеский беспилотник.

«Силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее жители и гости Севастополя услышали в центре города громкие хлопки. Губернатор объяснил, что это была тренировка российских систем ПВО и профилактическая работа в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения.

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