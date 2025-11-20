Силы ПВО сбили 65 беспилотников над регионами России ночью 20 ноября

ВСУ в ночь на четверг предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства ПВО ночью 20 ноября перехватили 65 дронов. Из них 18 БПЛА сбили над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской.

Семь беспилотников уничтожили над Тульской областью, четыре — над Брянской. Три БПЛА обезвредили над Липецкой областью, два — над Тамбовской, один — над Крымом, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Читайте также: Кубань 19 ноября атаковали 39 украинских беспилотников. В течение ночи над территорией края уничтожили и перехватили 14 дронов, а над акваторией Черного моря — 16, еще 9 над Азовским. В результате атаки ВСУ в Северском районе обломки упавших БПЛА повредили 17 жилых домов.

