Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников в Северском районе

Кубань атаковали 39 украинских беспилотников. В течение прошедшей ночи над территорией края уничтожили и перехватили 14 дронов, а над акваторией Черного моря — 16, еще 9 над Азовским. В результате атаки ВСУ в Северском районе обломки упавших БПЛА повредили 17 жилых домов.

Для жителей поселка Ильского ночь выдалась неспокойной. Дрожали дома и звучали сирены.

«Именно эта улица приняла основной удар от обломков беспилотника. Здесь поврежден целый ряд домов. К примеру, в этом повреждена крыша, сарай, а вокруг двора лишь осколки стекла», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

В основном падения были во дворах частных домов. У Раисы Коваль осколок сделал дыру в крыше, затем в потолке и упал в кровать. Посыпалась штукатурка с потолка, все волосы у Раисы были в глине. После того, как она услышала жужжание, спряталась и схватила телефон.

«Позвонила в 112, приехали в течение 15 минут. Потом стали подъезжать остальные и все осматривать», — говорит владелица пострадавшего дома Раиса Коваль.

Полиция оцепила территорию, чтобы саперы Росгвардии собрали и обезвредили обломки БПЛА. По словам соседей, грохот звучал на всю улицу примерно в 2:00.

«Был взрыв, потом все утихло. Затем слышала гул, показалось, что от самолета. После еще были взрывы», — делится очевидец Татьяна Решетко.

На данный момент к работе приступила специальная комиссия. Она прошлась по всем адресам пострадавших домов. Упавшие фрагменты беспилотников повредили заборы, навесы, фасады, крыши, окна и двери 17 домовладений и 2 магазинов. В результате атаки никто не пострадал.

