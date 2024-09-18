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Силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России в ночь на 18 сентября

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-54-bespilotnika-nad-regionami-rossii-v-noch-na-18-sentyabrya
Силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России в ночь на 18 сентября
Фото t.me/mod_russia

Всего в течение ночи на 18 сентября атакам ВСУ с применением беспилотников подверглись 5 регионов России.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны РФ, над территорией Курской области сбили 27 беспилотников, над Брянской — 16, над Смоленской — 7, над Белгородской — 3, над Орловской — 1, сообщает RT.

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