Силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России в ночь на 18 сентября

Всего в течение ночи на 18 сентября атакам ВСУ с применением беспилотников подверглись 5 регионов России.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

По данным Минобороны РФ, над территорией Курской области сбили 27 беспилотников, над Брянской — 16, над Смоленской — 7, над Белгородской — 3, над Орловской — 1, сообщает RT.

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