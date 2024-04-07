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Силы ПВО сбили 4 беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-sbili-4-bespilotnika-samoletnogo-tipa-na-podlete-k-belgorodu
Силы ПВО сбили 4 беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду
Фото t.me/mod_russia

В результате атаки погибла девушка. Об этом 7 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал губернатор в Telegram.

Он добавил, что глава семьи получил черепно-мозговую травму и осколочное ранение правой ключицы. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Также пострадали 18-летний парень и двое детей. Все они госпитализированы.

«Также в селе Шагаровка осколками посечены вывеска и фасад коммерческого объекта. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — отметил Гладков.

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