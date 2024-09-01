Силы ПВО сбили 158 беспилотников над территорией Россией в ночь на 1 сентября
Политика
01.09.2024 09:15
Всего в течение ночи на 1 сентября атакам ВСУ с применением БПЛА подверглись 15 регионов России.
По данным Минобороны РФ, над территорией Курской области сбили 46 беспилотников, над Брянской — 34, над Воронежской — 28, над Белгородской — 14, над Рязанской — 8.
Кроме того, два беспилотника сбили над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой, три — над Тульской, по два — над Тамбовской и Смоленской, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областях, сообщает RT.
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