Силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежской областью
Происшествия
06.03.2024 08:12
О попытке атаки украинского беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ сообщили утром 6 марта в Министерстве обороны РФ.
Попытка атаки была предпринята около 7:00.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
Читайте также: почти 40 беспилотников сбили над Крымом в ночь на 3 марта.