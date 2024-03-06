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Силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежской областью

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sily-pvo-perehvatili-bespilotnik-nad-voronezhskoj-oblastyu
Силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежской областью
Фото t.me/mod_russia

О попытке атаки украинского беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ сообщили утром 6 марта в Министерстве обороны РФ.

Попытка атаки была предпринята около 7:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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