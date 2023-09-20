Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

Противник попытался атаковать Севастополь при помощи ракет днем 20 сентября.

«Наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно», — написал в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что информацию о возможных повреждениях от сбитых ракет уточняют специалисты. На месте работают все оперативные службы.

Глава Севастополя призвал жителей и гостей города доверять информации только из официальных источников.

Развожаев также уточнил, что дым, который сейчас видят местные жители на Северной стороне — это пожар в лесу на границе с Бахчисарайским районом. Там загорелась трава и хвойная подстилка. Площадь возгорания увеличилась до 4,5 тыс. кв. метров.

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