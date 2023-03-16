Сильный запах газа в городе насторожил жителей Анапы

Информация о сильном запахе газа с улицы в Анапе появилась утром 16 марта. Горожане сообщили о тревожном явлении в экстренные службы.

В МЦУ Анапы объяснили, что причин для беспокойства нет. Запах природного газа не впервые заносится в город при низком атмосферном давлении и юго-восточном ветре.

«При южном ветре и одновременной раскачке нефтепродуктов на базе Южной Озереевки под Новороссийском в Анапу доносится запах газа. При изменении ветра запах исчезает», — сообщает МЦУ Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань24», аналогичный случай произошел 15 марта в Геленджике. Появление неприятного запаха нефтепродуктов объяснили единовременным выбросом с газового танкера.«