Сильный запах газа в городе насторожил жителей Анапы
Общество
16.03.2023 12:21
Информация о сильном запахе газа с улицы в Анапе появилась утром 16 марта. Горожане сообщили о тревожном явлении в экстренные службы.
В МЦУ Анапы объяснили, что причин для беспокойства нет. Запах природного газа не впервые заносится в город при низком атмосферном давлении и юго-восточном ветре.
«При южном ветре и одновременной раскачке нефтепродуктов на базе Южной Озереевки под Новороссийском в Анапу доносится запах газа. При изменении ветра запах исчезает», — сообщает МЦУ Анапы в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань24», аналогичный случай произошел 15 марта в Геленджике. Появление неприятного запаха нефтепродуктов объяснили единовременным выбросом с газового танкера.«
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