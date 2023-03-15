Власти Геленджика объяснили запах газа в городе
Происшествия
15.03.2023 19:47
Жители города-курорта 15 марта сообщили в соцсетях о том, что в городе чувствуется запах газа.
По данным отдела промышленности, транспорта, связи и экологии мэрии Геленджика, появление неприятного запаха нефтепродуктов, когда дует северный ветер, связано с работой перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.
«По информации газовой службы № 10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», запах газа распространяется со стороны побережья Геленджикской бухты. Он вызван единовременным выбросом с газового танкера», — сообщает Telegram-канал МЦУ Геленджик.
Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
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