Власти Геленджика объяснили запах газа в городе

Жители города-курорта 15 марта сообщили в соцсетях о том, что в городе чувствуется запах газа.

По данным отдела промышленности, транспорта, связи и экологии мэрии Геленджика, появление неприятного запаха нефтепродуктов, когда дует северный ветер, связано с работой перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.

«По информации газовой службы № 10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», запах газа распространяется со стороны побережья Геленджикской бухты. Он вызван единовременным выбросом с газового танкера», — сообщает Telegram-канал МЦУ Геленджик.

Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

Читайте также: в Успенском районе жители пожаловались на предприятие по обработке жирных кислот.