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Власти Геленджика объяснили запах газа в городе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-gelendzhika-obyasnili-zapah-gaza-v-gorode
Власти Геленджика объяснили запах газа в городе
Фото t.me/mcu_gelen

Жители города-курорта 15 марта сообщили в соцсетях о том, что в городе чувствуется запах газа.

По данным отдела промышленности, транспорта, связи и экологии мэрии Геленджика, появление неприятного запаха нефтепродуктов, когда дует северный ветер, связано с работой перевалочного комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.

«По информации газовой службы № 10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», запах газа распространяется со стороны побережья Геленджикской бухты. Он вызван единовременным выбросом с газового танкера», — сообщает Telegram-канал МЦУ Геленджик.

Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

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