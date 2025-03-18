Сильный запах гари в воздухе вызвал дискомфорт у жителей Краснодара

По данным онлайн-сервиса мониторинга «Центра озеленения и экологии», вечером 17 марта уровень сероводорода в воздухе в городе превысил норму в 1,5 раза.

Жители краевой столицы пожаловались, что запах дыма стоял всю ночь и первую половину дня. Причиной этому стало тушение огня в Адыгее, ликвидация возгорания продолжалась всю ночь. Едкий запах чувствовался во всех районах города.

Роспотребнадзор постоянно проверяет краснодарский воздух на содержание вредных веществ. Жители могут сами увидеть в цифрах состояние атмосферы.

«Например, на сайте индекса качества воздуха, который указывает на уровень загрязнения атмосферы в определенном месте. Кстати, сейчас в Краснодаре состояние воздуха оценивается как «неудовлетворительное». Концентрация мелких частиц, загрязняющих веществ достигла 63 мкг на 1 куб. метр», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

По словам экспертов, если дышать стало тяжело, или есть раздражение в горле — следует меньше времени проводить на улице, дома закрыть все окна и не включать кондиционер. Если гарь все же просочилась в помещение, поможет мокрый платок или маска.

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