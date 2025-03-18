Горящая пора: почему горят леса и поля в Краснодарском крае

Весна в Краснодарском крае началась с череды крупных пожаров. С начала марта зафиксировано более десятка. Почему это снова происходит?

Природные пожары на Кубани — не редкость. Однако ежегодные трагедии как будто никого ничему не учат. Вот и теперь, не успел сойти снег, как у пожарных началась «горящая» пора.

Сухая зима и быстрое потепление создало благоприятные условия для возникновения природных пожаров. Но сами по себе леса, поля, камыши и мусорные полигоны не загораются. Во всем виновата человеческая безалаберность.

Что горит?

С ночи 13 марта полыхает мусорный полигон в Новороссийске. По состоянию на вечер 16 марта площадь возгорания составляла 2,1 тыс. кв. метров. В нескольких населенных пунктах Новороссийска выявлено превышение уровня угарного газа в воздухе — в частном секторе поселка Убых, селе Владимировка, станице Натухаевской, селе Васильевка и дачном поселке Щелба. Врачи рекомендуют жителям в районе пожара не выходить на улицу, пользоваться масками и респираторами, не открывать окна и соблюдать иные меры безопасности. Из-за пожара приостановлен вывоз мусора в том числе из соседнего Геленджика.

Несколько пожаров произошло в Сочи, в том числе на территории нацпарка. В их числе пожар в районе улицы Джапаридзе, когда выгорело 6 тыс. кв. метров сухой травы, возгорание в 1,5 км от поселка Тихоновка (площадь пожара составила 1,5 га), на горе Кума (площадь 18 га), на улице Светогоровка в селе Нижняя Шиловка Адлерского района (250 кв. м),

Горело в Красноармейском районе в районе станицы Марьянской (площадь 19,6 га), в Горячем Ключе (площадь 400 кв. метров), неподалеку от села Георгиевского Туапсинского района (11,7 га), в районе аула Псеушко (5,1 га), в Северском районе на окраине станицы Смоленской, в районе Джубги (1,3 га), в Джубгском лесничестве (1,1 га).

Досталось и Краснодару. В микрорайоне Гидростроителей загорелся лесопарк. Огонь уничтожил около 8 га. В станице Елизаветинской на улице Яблоневой в НСТ «Ветеран» загорелся камыш, площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров. Также камыш горел у озера Карасун на Дмитриевской дамбе. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, площадь составила 80 кв. м.

В станице Новотитаровской на улице Леваневского тоже горели камыши, там площадь пожара составила 1 га.

Не осталась в стороне и Адыгея. За последние дни сухая трава и камыши горели в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Теучежском и Тахтамукайском районах.

Почему горит?

Как уже неоднократно говорилось, в 99% случаев в природных пожарах виноват человек.

В настоящее время в Краснодарском крае действует предупреждение о высокой пожароопасности 4 класса. МЧС постоянно напоминает жителям региона о мерах безопасности и правилах поведения на природе, но любители «шашлычка под коньячок» традиционно их игнорируют. Мангалы, костры, брошенные окурки и стекла (в том числе «безобидные» бутылки) становятся причиной пожаров.

Как тут не порадоваться, что погода испортилась — начавшиеся дожди разогнали всех по домам и немного остудили «пламенную весну». Правда, ненадолго — как только вновь выглянет солнышко, люди потянутся на пикники и снова начнут «зажигать». Что им за это будет, если поймают?

Зажигаешь? Плати!

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 8.32 КоАП РФ.

Согласно Федеральному закону № 141-ФЗ несознательным гражданам за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы выше — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Юрлицам придется заплатить от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

Если это нарушение совершить в условиях особого противопожарного режима, штрафы ударят по карману еще больнее. Физлица заплатят от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, должностные — от 60 тыс. рублей до 90 тыс. рублей, юридические лица — от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Но и это еще не все. Если из-за нарушения правил пожарной безопасности возник лесной пожар (без причинения тяжкого вреда здоровью человека), если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно преступления, то штраф для граждан составит от 50 тыс. рублей до 60 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, для на юрлиц — от 1 млн рублей до 2 млн рублей.

Что делать, если заметили огонь в лесу?

Немедленно позвонить в экстренные службы. О лесном пожаре можно сообщить по номерам 112, 8(800)100-94-00 (прямая линия лесной охраны) или 8(861) 229-15-38 (ГБУ «Краевой лесопожарный центр»).

Необходимо максимально точно назвать место пожара, если есть возможность, — проверить координаты по карте. Также нужно будет сообщить, что именно горит — деревья, трава или дымится почва.

Соблюдайте правила безопасности, не разводите костры вблизи деревьев и кустарников. Выбирайте для костра открытые площадки и окружайте место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. Не забывайте тщательно гасить огонь — залейте его водой или засыпьте землей. И не бросайте в траву окурки!