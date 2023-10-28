Сильный юго-восточный ветер до 18 м/с ожидается в Сочи

В связи с ожидаемым ухудшением погоды городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

Согласно сообщениям синоптиков, 28 октября в Сочи поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с. В частности, опасный период — до 14:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Ситуация под контролем городского оперативного штаба. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют переждать наиболее ветреное время дома. Также стоит позаботиться об имуществе: убрать машины от деревьев, рекламных щитов и прочих шатких конструкций.

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