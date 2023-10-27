Дождливые выходные ожидаются в Краснодарском крае

По данным метеорологов, 28 и 29 октября на Кубани пройдут дожди, местами — сильные.

В целом по краю 28 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью в крае составит 13°С… 18°С, в горах ночью 8°С… 13°С. Днем на Кубани потеплеет до 26°С. На Черноморском побережье ночью температура опустится не ниже 15°С, днем будет тепло до 19°С… 24°С.

В воскресенье 29 октября местами также пройдут дожди, в горах возможны ливни. Температура воздуха ночью в крае составит 9°С… 14°С, днем потеплеет до 17°С… 22°С. В горах будет на несколько градусов прохладнее ночью и днем. На Черноморском побережье также пройдут небольшие дожди, будет пасмурно.

В Краснодаре вечером 28 октября ожидается кратковременный дождь, воздух днем прогреется до 23°С… 25°С. В воскресенье в краевой столице дождь почти не ожидается, днем столбики термометра поднимутся до 22°С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до конца суток 27 октября в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.