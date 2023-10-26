Ливни с грозой и градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, погода на Кубани резко ухудшится 26 октября в 15:00-17:00.

До конца суток 27 октября в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Кубани призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности в ближайшие дни, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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