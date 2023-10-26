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Ливни с грозой и градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-grozoj-i-gradom-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae
Ливни с грозой и градом ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, погода на Кубани резко ухудшится 26 октября в 15:00-17:00.

До конца суток 27 октября в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Кубани призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности в ближайшие дни, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: низкий уровень воды в Краснодарском водохранилище усложнил тренировки яхтсменов. На тренировках по парусному спорту школьники вынуждены нести на себе небольшие суда до берега и обратно из-за обмеления водохранилища.

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