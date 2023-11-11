Сильный ветер ожидается в Сочи

По прогнозам синоптиков, с вечера 11 ноября и до конца 12 ноября в Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-западный. Возможны порывы 15-20 м/с.

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными конструкциями. Также рекомендуется предпринять все необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС нужно обращаться по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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