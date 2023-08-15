Сильный ветер мог стать причиной падения строительного крана в центре Краснодара
Автокран опрокинулся 15 августа возле строящегося дома на улице Седина.
По данным полиции, инцидент произошел на территории долгостроя. Кран поднял стрелу на 14 этаж для разгрузки строительного мусора, собранного в металлический контейнер. Из-за сильного порыва ветра кран упал на бок, а стрела при падении погнула сетевую газовую трубу.
В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
Также по факту произошедшего начали проводить проверку в следственном отделе по Центральному округу Краснодара СКР по краю. Следователи выехали на место происшествия. Во время проверки изучат строительную, техническую, проектную и другую документацию, регламентирующую порядок эксплуатации крана.
Также установят, соблюдались ли правила безопасности на объекте. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев в соцсетях, строительный кран упал на стену жилого дома № 127 на улице Седина. При падении многометровая стрела зацепила часть стены и газопровод. Прокуратура начала проводить проверку.