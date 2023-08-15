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Сильный ветер мог стать причиной падения строительного крана в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-veter-mog-stat-prichinoj-padeniya-stroitelnogo-krana-v-tsentre-krasnodara
Сильный ветер мог стать причиной падения строительного крана в центре Краснодара
Фото t.me/mvd23krasnodar

Автокран опрокинулся 15 августа возле строящегося дома на улице Седина.

По данным полиции, инцидент произошел на территории долгостроя. Кран поднял стрелу на 14 этаж для разгрузки строительного мусора, собранного в металлический контейнер. Из-за сильного порыва ветра кран упал на бок, а стрела при падении погнула сетевую газовую трубу.

В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Также по факту произошедшего начали проводить проверку в следственном отделе по Центральному округу Краснодара СКР по краю. Следователи выехали на место происшествия. Во время проверки изучат строительную, техническую, проектную и другую документацию, регламентирующую порядок эксплуатации крана.

Также установят, соблюдались ли правила безопасности на объекте. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев в соцсетях, строительный кран упал на стену жилого дома № 127 на улице Седина. При падении многометровая стрела зацепила часть стены и газопровод. Прокуратура начала проводить проверку.

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