Сильный ветер и туман ожидаются 25 сентября в Краснодарском крае

Над территорией Кубани продолжает удерживать свои позиции обширный антициклон, сохраняющий в регионе теплую и сухую погоду.

По прогнозу синоптиков, 25 сентября в Краснодарском крае будет небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами небо окутает туман.

Ветер восточный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. В отдельных районах скорость порывов достигнет 15-18 м/с, а на Черноморском побережье до 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется до +24…29 °С, а ночью опустится до +13…18 °С. На Черноморском побережье днем +27…32 °С, ночью +15…20 °С. В горах днем +19…24 °С, ночью +7…12 °С.

В Краснодаре 25 сентября будет небольшая облачность, без осадков. Порывы восточного ветра достигнут 12-14 м/с. Днем потеплеет до +27…29 °С, а ночью похолодает до +15…17 °С.

«В начале новой рабочей недели существенных изменений погодных условий не ожидается. Температура воздуха задержится на комфортных значениях в районе 30° тепла в дневные часы», сообщает Краснодарский ЦГМС.

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