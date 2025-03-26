Сильный ветер и до +22 °C прогнозируют синоптики 27 марта в Краснодарском крае

Ожидается, что утром в четверг на Кубани в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +4…9 °C, в горах +4…-1 °C. Днем столбики термометров покажут +17…22°C, в горах — +3…8 °C. На Азовском побережье — +12…17 °C.

На территории региона будет дуть юго-западный ветер, который утром сменится на восточный с порывами 4-9 м/с, днем местами порывы усилятся до 12 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Дождь вечером возможен только в Туапсе. Температура воздуха ночью составит +8…13 °C, днем — +16…21 °C. Ветер утром — северо-восточный, восточный, днем — юго-восточный, южный с порывами 6-11 м/с.

В четверг в Краснодаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром — туман в низинах и у водоемов. Температура воздуха ночью составит +7…9 °C, днем — +18…20 °C. Утром ветер юго-западный, днем сменится на восточный с порывами 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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