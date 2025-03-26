Майское тепло до +27 °C ожидается к концу недели в Краснодарском крае

На юг России к выходным на смену прохладной пасмурной погоде придет майской тепло.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в южных регионах погода будет солнечной, без осадков. Температура воздуха на 6 градусов превысит норму.

В Краснодарском крае ночью температура составит 10-12 °C, днем в среду-четверг термометры покажут 19-21 °C

«Начиная с пятницы до воскресенья они составят плюс 20-25 градусов и даже до плюс 27 на самом юге региона, в Адыгее, в частности. Осадков не ожидается, давление высокое», —добавил синоптик.

Глава Гидрометцентра уточнил, что в приморских городах будет прохладнее, так как море еще не прогрелось. Такая комфортная погода продлится до конца месяца, сообщает ТАСС.

Читайте также: дождь и до +20 °C прогнозируется 26 марта в Краснодарском крае. По прогнозам синоптиков, в среду на Кубани небо затянут облака, местами пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит 6…11 °C, в горах -1…+4 °C. Днем столбики термометров покажут 15…20 °C.

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