Дождь и до +20 °C прогнозируется 26 марта в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, в среду на Кубани небо затянут облака, местами пройдет дождь.

Температура воздуха ночью составит 6…11 °C, в горах -1…+4 °C. Днем столбики термометров покажут 15…20 °C, на Азовском побережье — 10…15 °C, в горах — 2…7 °C. На территории края будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем в основном осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 8…13 °C, днем — 12…17 °C. Ветер южной четверти 6-11 м/с порывами до 12-14 м/с.

В Краснодаре в среду утром и днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 8…10 °C, днем — 18…20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: магнитная буря может обрушиться на Краснодарский край 25 марта. По прогнозам синоптиков, магнитные бури должны начаться на нашей планете после 18:00 вторника, их интенсивность ожидается в диапазоне от слабой до средней, G1-G2.

Подпишись, здесь всегда интересно.