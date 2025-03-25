Магнитная буря может обрушиться на Краснодарский край 25 марта

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером на Земле может начаться магнитная буря. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своих соцсетях.

«Магнитные бури, по прогнозам, должны начаться на нашей планете после 18:00 вторника, их интенсивность ожидается в диапазоне от слабой до средней, G1-G2. Посмотрим, насколько точными окажутся космические предсказания на этот раз», — написал Леус в Telegram.

Синоптик отметил, что сильные магнитные бури класса G3, ожидавшиеся 24 марта, не состоялись. Кроме того, возмущения геомагнитного поля Земли не достигли даже уровня слабых магнитных бурь.

По словам Леуса, геомагнитное поле ночью и ранним 25 марта находилось в слабо возмущенном состоянии. Затем оно вернулось в зеленую зону, где находится и сейчас.

Читайте также: загадочную спираль в ночном небе заметили жители Краснодарского края. Необычное явление жители Кубани наблюдали в ночь с 24 на 25 марта. Фотографиями загадочной спирали, появившейся в небе, очевидцы поделились в социальных сетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.