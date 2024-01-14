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Сильный ветер до 22 метров в секунду ожидается в Сочи в начале недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-veter-do-22-metrov-v-sekundu-ozhidaetsya-v-sochi-v-nachale-nedeli
Сильный ветер до 22 метров в секунду ожидается в Сочи в начале недели
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи 15 и 16 января синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра.

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Лазаревском районе будет дуть сильнее — до 22 м/с, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря ожидается слабая лавинная опасность. В горный кластер запрещено въезжать на машинах с летней резиной.

Экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют не оставлять свои машины под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями. Кроме того, необходимо позаботиться о мерах личной безопасности. 

В случае ЧС необходимо звонить по единому номеру 112.

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