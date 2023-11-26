Сильный снегопад прогнозируют в горах Сочи 27 ноября

Начнется снегопад 26 ноября около 21:00 и будет идти в течение суток 27 ноября.

«Высока вероятность травматизма населения, несчастных случаев с туристическими группами и людьми, находящихся в горах. Возможны деформации и обрушения крыш торговых, спортивно-развлекательных и других сооружений из-за большой снеговой нагрузки, затруднение и нарушение движения транспорта, увеличение количества ДТП на дорогах и перевалах в результате снежного наката и ухудшения видимости в осадках, снежных заносов», — сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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