Сильный шторм и ветер до 25 м/с прогнозируется 11 апреля в Темрюкском районе

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение об усилении ветра и волнении моря в Темрюкском районе.

По данным синоптиков, в первой половине дня 11 апреля ожидается дальнейшее усиление южного ветра, порывы которого могут достигать 20-25 м/с.

На море прогнозируется сильный шторм с высотой волн 1,5-2,5 м, а местами — до 2,5-3,5 м.

Местным жителям и гостям региона рекомендуют быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с прогнозируемым штормом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с усилением ветра и волнением моря на юго-западе Черноморского побережья Кубани объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 11 апреля в Анапе и Темрюкском районе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. Высота волн составит 1,5-2,5 м, а местами — 3-4 м.

Подпишись, здесь всегда интересно.