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Сильный норд-ост повалил десятки деревьев в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-nord-ost-povalil-desyatki-derevev-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сильный норд-ост повалил десятки деревьев в Новороссийске
Фото Алексея Одерова

С утра 8 апреля на Черноморском побережье дует сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Новороссийске начался так называемый норд-ост. В море поднялся сильный шторм, на суше ураганный ветер начал валить деревья.

С самого утра городские спасатели устраняют последствия урагана в Новороссийске. Они распиливают упавшие деревья с помощью бензопил и приставных лестниц, а затем убирают их с улиц.

«Во время порывов ветра будьте внимательны и аккуратны!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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