Из зимы в лето: до +29 °С потеплеет в Краснодарском крае

Облаков и осадков на юге России практически не ожидается, только в горах могут пройти небольшие ливни.

В Крыму и на Кубани температура воздуха прогреется до +24…29 °С, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня территория Кубани останется во власти обширного антициклона, который сохранит в регионе малооблачную, сухую и теплую погоду, и только порывистый северо-восточный ветер 6–11 м/с внесет во впечатление от погоды свою толику дискомфорта», — пишут «Метеовести».

По данным Краснодарского ЦГМС, 8 апреля на Кубани будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Местами возможны порывы ветра 15–20 м/с, в отдельных районах до 22 м/с.

Днем воздух прогреется до +24 °С, в горах до +12…17 °С. На Черноморском побережье также будет немного облачно, воздух прогреется до +18…23 °С.

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