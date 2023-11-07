Сильный град обрушился на Кавказский район

Стихия ударила по поселку Пролетарскому вечером 7 ноября.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии последствий непогоды — град напоминает небольшие сугробы, сообщается в Telegram-канале местной газеты «Огни Кубани».

Кроме того, дожди прошли и в краевой столице — в некоторых районах Краснодара фиксировали обильные осадки, несмотря на яркую солнечную погоду.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи дождливой погодой и уменьшением класса пожарной опасности в Краснодаре отменили особый противопожарный режим. При этом жителей и гостей краевой столицы призвали строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности.