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Сильный град обрушился на Кавказский район

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-grad-obrushilsya-na-kavkazskij-rajon
Сильный град обрушился на Кавказский район
Фото газеты "Огни Кубани"

Стихия ударила по поселку Пролетарскому вечером 7 ноября.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии последствий непогоды — град напоминает небольшие сугробы, сообщается в Telegram-канале местной газеты «Огни Кубани».

Кроме того, дожди прошли и в краевой столице — в некоторых районах Краснодара фиксировали обильные осадки, несмотря на яркую солнечную погоду. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи дождливой погодой и уменьшением класса пожарной опасности в Краснодаре отменили особый противопожарный режим. При этом жителей и гостей краевой столицы призвали строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности.

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