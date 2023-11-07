В Краснодаре отменили особый противопожарный режим

Противопожарный режим в краевом центре ввели 7 августа из-за длительной засухи. Было запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также выполнять любые работы, представляющие пожарную опасность.

С 7 ноября особый противопожарный режим в Краснодаре отменили. Это связано с уменьшением класса пожарной опасности в городе. Власти подписали и опубликовали соответствующее постановление.

«Ситуация с пожарами нормализовалась. С наступлением осени наблюдается увеличение количества выпадающих осадков, снижение температуры воздуха», — сообщил глава управления гражданской защиты Краснодара Виталий Казликин.

Несмотря на отмену особого режима, жителей и гостей краевой столицы призвали строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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