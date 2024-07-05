Сильный дождь с грозой ожидается 5 июля в Краснодарском крае

Последние дни на Кубани установилась сухая и теплая погода. Днем столбики термометров превышают отметку в +35 °С, а ночью держатся на уровне около +25 °С.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня и вечером 5 июля в Краснодарском крае местами пройдет сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

При этом, в течение ближайших суток в регионе сохранится сильная жара. Днем столбики термометров поднимутся до +36…39 °С. В горах днем +25…30 °С, на Черноморском побережье +35…37 °С.

В Краснодаре 5 июля потеплеет до +35…37 °С. Днем и вечером в краевой столице пройдет кратковременный дождь с грозой, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: опасная жара до +41 °С ожидается до 8 июля в Краснодарском крае. В связи с прогнозируемой жарой на Кубани объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона в ближайшие дни рекомендовали быть осторожней и соблюдать необходимые меры безопасности.