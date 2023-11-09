Сильный дождь пошел в Краснодаре, на улицы вышла водооткачивающая техника

Ливень в разных районах краевого центра начался 9 ноября с 9:30. По прогнозу синоптиков, осадки в городе будут идти весь день.

Из-за начавшегося дождя в центре Краснодара образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 10:30, заторы появились на улицах Северной, Красной, Передовой, Школьной, Новороссийской, Уральской, Спортивной, МОПР, Суворова, Постовой, Колхозной и Промышленной.

На улицах краевого центра уже дежурит водооткачивающая техника. Возможные подтопления будут оперативно ликвидировать 20 единиц спецтехники и мотопомпы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за ливней с грозой объявили на 9 ноября в Краснодарском крае. Жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности.