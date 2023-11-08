Штормовое предупреждение из-за ливней с грозой объявили в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, погода в регионе резко ухудшится 9 ноября.

В этот день местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозой и сильным ветром до 20-23 м/с. В связи с прогнозируемой непогодой на Кубани объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям региона рекомендовали 9 ноября внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС нужно звонить по номерам телефона: 112, 101 или +78612686440, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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