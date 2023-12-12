Сильный дождь ожидается вечером 12 декабря в Сочи

На курорт движется мощный ливень, все службы Сочи перешли на усиленный режим работы.

По данным синоптиков, с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря на курорте ожидается сильный дождь. Ситуацию в городе контролирует оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить на номер 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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