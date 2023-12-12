Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сильный дождь ожидается вечером 12 декабря в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-dozhd-ozhidaetsya-vecherom-12-dekabrya-v-sochi
Сильный дождь ожидается вечером 12 декабря в Сочи
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

На курорт движется мощный ливень, все службы Сочи перешли на усиленный режим работы.

По данным синоптиков, с вечера 12 декабря и до конца дня 13 декабря на курорте ожидается сильный дождь. Ситуацию в городе контролирует оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить на номер 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: сильный дождь, гололед и туман ожидаются 12 декабря в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях