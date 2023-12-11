Сильный дождь, гололед и туман ожидаются 12 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут осадки.

Днем в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ночью и утром на Кубани местами будут гололед и туман. Ветер восточный 4-9 м/с, с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +2…7 °С, в северных районах похолодает до -2 °С. Днем потеплеет до +3…8 °С. В горах днем +2…7 °С, ночью 0…+5 °С.

На Черноморском побережье пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до +11…16 °С, а ночью похолодает до +2…7 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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