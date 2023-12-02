Горнолыжный сезон открылся в Краснодарском крае

Курорт Красная Поляна уже принял первых туристов. В этом году погода позволила открыть сезон катания раньше, чем планировалось.

Инфраструктуру на горнолыжных курортах полностью подготовили, снега на горных склонах достаточно.

На Красной Поляне для катания на лыжах и сноубордах доступны «синие» и «красные» трассы в горной долине Цирк-2: Первый снег, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2.

Свои трассы 8 декабря откроет Роза хутор. Там можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2320 метров — Роза Пик и до 1600 метров над уровнем моря.

В горном кластере Сочи работает 154 средства размещения. Зимой будут работать 66 канатных дорог и 124 трассы протяженностью 170 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего же в горнолыжном сезоне лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 км трасс, а также 13 подъемников — и это только на курорте «Красная Поляна».