Сильный дождь ожидается 8 августа в Краснодарском крае
Общество
08.08.2024 11:55
МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на Кубани.
По данным синоптиков, 8 августа в период с 12:00-14:00 и до конца суток местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.
Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности: не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям следует быть внимательными на дорогах во время дождя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.
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