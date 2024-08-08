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Сильный дождь ожидается 8 августа в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-dozhd-ozhidaetsya-8-avgusta-v-krasnodarskom-krae
Сильный дождь ожидается 8 августа в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на Кубани.

По данным синоптиков, 8 августа в период с 12:00-14:00 и до конца суток местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности: не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям следует быть внимательными на дорогах во время дождя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.

Читайте также: штормовое предупреждение о ливнях с грозами продлили до 8 августа на Кубани.

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