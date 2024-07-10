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Сильные пробки возникли 10 июля на трассе М-4 «Дон» по пути к морю на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-probki-voznikli-10-iyulya-na-trasse-m-4-don-po-puti-k-moryu-na-kubani
Сильные пробки возникли 10 июля на трассе М-4 «Дон» по пути к морю на Кубани
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

На Черноморском побережье продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Уже с раннего утра на трассе М-4 «Дон» по направлению к морю собрались серьезные пробки. Заторы образовались в районе Горячего Ключа с 1387 км и растянулись до села Хребтового.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на дорогу от Горячего Ключа до Молдовановки у водителей сейчас уходит около 1,5 часов.

Читайте также: для борьбы с обочечниками в Горячем Ключе установили конусы на трассе М-4 «Дон». Сотрудники Госавтоинспекции приняли меры для снижения транспортного затора в районе Горячего Ключа.

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