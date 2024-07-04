Для борьбы с обочечниками в Горячем Ключе установили конусы на трассе М-4 «Дон»

Сотрудники госавтоинспекции приняли меры для снижения транспортного затора в районе Горячего Ключа.

По данным властей Горячего Ключа, с утра 4 июля у виадука установили закрепленные конусы, которые не позволят ехать по обочине, что значительно снизит загруженность трассы на участке, где проезжая часть дороги сужается. На месте работает экипаж ДПС, инспекторы контролируют, чтобы водители не ехали по обочине.

Экипажи ДПС также дежурят на переходе к Заречью и Старому замку, регулируя движение транспорта и пешеходов в наиболее эффективном режиме, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 июля из повышенного автомобильного трафика на федеральной трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой образовались серьезные дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробки появились: возле Горячего Ключа — протяженностью 2,2 км, около села Хребтовое — протяженностью 4,7 км, в Архипо-Осиповке — около 1 км.