Сильные пробки в сторону Краснодара появились на трассах по пути с Черноморских курортов

К вечеру 23 июля на трассах Краснодарского края образовались серьезные заторы в районе Черноморского побережья.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в Джубге пробка в сторону Краснодара растянулась на 3,5 км. Чтобы проехать это расстояние, потребуется около 30 минут.

На трассе М-4 «Дон» по направлению в краевую столицу сразу две серьезные пробки: перед селом Горским — 2,5 км и от Дефановки до Молдавановки — около 14 км.

Перед Архипо-Осиповкой пробка растянулась на 7 км. Проехать это расстояние можно за 40 минут.

В Северском районе на трассе А-146 пробка в сторону Краснодара растянулась почти на 11 км — от Октябрьского до Ильского.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 20 июля в районе Архипо-Осиповки образовалась 18-километровая пробка.