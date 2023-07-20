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Долгий путь к морю: 18-километровая пробка образовалась в районе Архипо-Осиповки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolgij-put-k-moryu-18-kilometrovaya-probka-obrazovalas-v-rajone-arhipo-osipovki
Долгий путь к морю: 18-километровая пробка образовалась в районе Архипо-Осиповки
Фото yandex.ru

Серьезный затор образовался в Архипо-Осиповке днем 20 июля. По данным сервиса «Яндекс» на 14:00 в обе стороны от курорта пробка растянулась на 18 км.

Со стороны села Текос пробка составляет 10 км, со стороны Гебиусских водопадов — 8 км. Застрявшие в пробке водители делятся видеозаписями в соцсетях. В комментариях люди отмечают, что это обычная ситуация для лета в Краснодарском крае.

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