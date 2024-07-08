Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сильные пробки собрались 8 июля на трассах у моря в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-probki-sobralis-8-iyulya-na-trassah-u-morya-v-krasnodarskom-krae
Сильные пробки собрались 8 июля на трассах у моря в Краснодарском крае
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

На Черноморском побережье активно продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Днем 8 июля на трассах, ведущих к Черному морю, собрались сильные пробки.

Так, на федеральной автодороге М-4 «Дон» образовались заторы около Горячего Ключа, села Хребтового и в Архипо-Осиповке по направлению к Джубге.

В районе Джубги пробки собрались в обе стороны. В Новомихайловском пробка растянулась на 6,2 км.

В Сочи затруднено движение на серпантине в районе Лазаревского, Дагомыса и Адлера.

Также пробка появились на трассе А-146 между Северской и Ильским и Крымском и Нижнебаканской.

Читайте также: в очередях к Крымскому мосту скопилось почти полтысячи автомобилей. В общей сложности со стороны Тамани и Керчи ожидают 489 автомобилей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях