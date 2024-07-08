Сильные пробки собрались 8 июля на трассах у моря в Краснодарском крае

На Черноморском побережье активно продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Днем 8 июля на трассах, ведущих к Черному морю, собрались сильные пробки.

Так, на федеральной автодороге М-4 «Дон» образовались заторы около Горячего Ключа, села Хребтового и в Архипо-Осиповке по направлению к Джубге.

В районе Джубги пробки собрались в обе стороны. В Новомихайловском пробка растянулась на 6,2 км.

В Сочи затруднено движение на серпантине в районе Лазаревского, Дагомыса и Адлера.

Также пробка появились на трассе А-146 между Северской и Ильским и Крымском и Нижнебаканской.

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