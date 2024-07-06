Сильные пробки собрались 6 июля перед Черным морем в Краснодарском крае

На Черноморском побережье активно продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Уже с раннего утра на трассах, ведущих к Черноморскому побережью на Кубани, образовались сильные заторы.

По данным на 12:30, сильные пробки собралась на трассе М-4 «Дон» около села Хребтового за Горячим Ключом. Они растянулась на 7,5 км. Для того, чтобы проехать этот участок на дороге потребуется около 1 часа.

Масштабные пробки и около Джубги: в сторону Сочи — 5 км, в сторону М-4 «Дон» — 5,5 км.

В Архипо-Осиповке в сторону Джубги собралась пробка протяженностью 5,5 км.

Около Новомихайловского собрался затор протяженностью 6,5 км в сторону Джубги, на который у автомобилистов уходит около 1 часа.

На трассе А-146 сильная пробка собралась в сторону Новороссийска от Крымска до Нижнебаканской. Затор растянулся на 11 км. Его можно проехать за 1 час.

Кроме того, пробки 6 июля образовались около Горячего Ключа и Холмской.

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