Сильные пробки собрались 6 августа на трассах возле моря в Краснодарском крае

Автомобильные заторы наблюдаются днем 6 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа, Джубги, Новомихайловского, Туапсе и Архипо-Осиповки.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 13:20, в районе Горячего Ключа в направлении Черноморского побережья собрался затор из машин протяженностью почти 5 км. Чтобы преодолеть этот участок дороги, водителям потребуется более получаса.

Перед перевалом Хребтовым и поселком Молдавановка пробка растянулась на 17,6 км. Водителям придется потратить почти 1,5 часа, пробы проехать этот участок М-4.

На въезде в поселок Джубга Туапсинского района в обе стороны стоит движение, протяженность заторов составляет около 6 км в каждую из сторон.

Затруднено движение в обоих направлениях через село Архипо-Осиповка — там пробка в сторону Джубги растянулась на 8,5 км, во встречном направлении — на 9,6 км. Чтобы проехать через населенный пункт, водителям потребуется от 1-1,5 часа.

В поселке Новомихайловском в сторону Джубги пробка из машин растянулась на 11,6 км. Чтобы проехать этот отрезок, водителям потребуется почти 2 часа.

В Туапсе федеральная трасса почти свободна, в центре города наблюдается небольшой затор на улице Сочинской.

На подъезде к поселку Лазаревское также затруднено движение, там пробка растянулась на 14 км.

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