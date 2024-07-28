Сильные пробки собрались 28 июля на Черноморском побережье Краснодарского края

На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие жители страны предпочитают путешествовать к морю на собственных автомобилях.

Утром 28 июля на Черноморском побережье Краснодарского края образовались серьезные пробки.

В районе Архипо-Осиповки собрались заторы протяженностью 6,5 км в сторону Джубги и около 2 км в сторону Геленджика.

Сильные пробки в обоих направлениях также появились около Джубги и Новомихайловского.

Кроме того, заторы образовались на трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Молдовановкой.

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