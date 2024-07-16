Сильные пробки собрались 16 июля на трассе М-4 «Дон» по пути к морю на Кубани

На Черноморском побережье продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Уже с раннего утра во вторник на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа собрались серьезные пробки по направлению к морю. Заторы начинаются с 1381 км автодороги возле заправки «Газпром». Также пробки образовали около станицы Пятигорской и села Хребтового.

Для того, чтобы проехать 27 км через пробки между Горячим Ключом и Хребтовым потребуется более 2 часов.

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