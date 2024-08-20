Сильные пробки появились 20 августа на трассе М-4 «Дон» возле побережья Кубани

В Краснодарском крае продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправляются на отдых к курортам Черноморского побережья на автомобилях.

Утром 20 августа на федеральной трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой собрались серьезные заторы. По пути к морю пробки собрались возле Горячего Ключа и Хребтового. Для того, чтобы проехать 33 км от Горячего Ключа к Молдовановке, потребуется почти 2 часа.

В обратном направлении затор на М-4 «Дон» растянулся между Дефановкой и Молдовановкой. Проехать расстояние в 13 км между этим населенными пунктами можно за 50 минут.

Кроме того, пробки на трассе М-4 «Дон» образовались возле Архипо-Осиповки в обоих направлениях.

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