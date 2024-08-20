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Гигантские пробки собрались 20 августа на Восточном обходе Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gigantskie-probki-sobralis-20-avgusta-na-vostochnom-obhode-krasnodara
Гигантские пробки собрались 20 августа на Восточном обходе Краснодара
Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Серьезные дорожные заторы на востоке краевой столицы образовались утром во вторник.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:40, протяженность пробки на Восточном обходе Краснодара в сторону моря составляет 5,5 км. Чтобы ее проехать, потребуется не менее 30 минут. Затор тянется от поворота на Индустриального до Новознаменского.

В обратную сторону пробка растянулась более чем на 9 км. Затор начинается около Тлюстенхабля и заканчивается в районе Знаменского. Проехать это расстояние можно за 1,5 часа.

Кроме того, сильные заторы собрались и на подъездах к Восточному обходу: на Уральской, Фадеева и в районе ТРЦ «OZ Молл».

Читайте также: два надземных перехода начали строить на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром. Искусственные сооружения на федеральной автодороге строят на 1327 км около поселков Дружелюбный и Победитель, а также на 1362 км в районе поселка Псекупс.

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