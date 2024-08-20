Гигантские пробки собрались 20 августа на Восточном обходе Краснодара

Серьезные дорожные заторы на востоке краевой столицы образовались утром во вторник.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 8:40, протяженность пробки на Восточном обходе Краснодара в сторону моря составляет 5,5 км. Чтобы ее проехать, потребуется не менее 30 минут. Затор тянется от поворота на Индустриального до Новознаменского.

В обратную сторону пробка растянулась более чем на 9 км. Затор начинается около Тлюстенхабля и заканчивается в районе Знаменского. Проехать это расстояние можно за 1,5 часа.

Кроме того, сильные заторы собрались и на подъездах к Восточному обходу: на Уральской, Фадеева и в районе ТРЦ «OZ Молл».

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