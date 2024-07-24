Два надземных перехода начали строить на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром

Искусственные сооружения на федеральной автодороге строят на 1327 км около поселков Дружелюбный и Победитель, а также на 1362 км в районе поселка Псекупс.

Надземные переходы на трассе строят для безопасности пешеходов. После их появления на М-4 «Дон» не останется наземных переходов на участке от Кущевского района до Горячего Ключа.

Завершить строительство надземных переходов под Краснодаром планируют к лету следующего года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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