Два надземных перехода начали строить на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром
Общество
24.07.2024 18:47
Искусственные сооружения на федеральной автодороге строят на 1327 км около поселков Дружелюбный и Победитель, а также на 1362 км в районе поселка Псекупс.
Надземные переходы на трассе строят для безопасности пешеходов. После их появления на М-4 «Дон» не останется наземных переходов на участке от Кущевского района до Горячего Ключа.
Завершить строительство надземных переходов под Краснодаром планируют к лету следующего года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
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