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Два надземных перехода начали строить на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-nadzemnyh-perehoda-nachali-stroit-na-trasse-m-4-don-pod-krasnodarom
Два надземных перехода начали строить на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром
Фото пресс-службы ГК "Автодор"

Искусственные сооружения на федеральной автодороге строят на 1327 км около поселков Дружелюбный и Победитель, а также на 1362 км в районе поселка Псекупс.

Надземные переходы на трассе строят для безопасности пешеходов. После их появления на М-4 «Дон» не останется наземных переходов на участке от Кущевского района до Горячего Ключа.

Завершить строительство надземных переходов под Краснодаром планируют к лету следующего года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: в Краснодаре завершили первый этап строительства подземного перехода. Речь идет о переходе на улице Красных Партизан.

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